Giro d’Italia 2021, pubblicità Renault Captur: cover commovente e un ‘vecchio’ campione [VIDEO]

12 Maggio 2021 12:36

Pubblicità Renault Captur E-Tech Hybrid: lo spot in onda durante il Giro d’Italia 2021. Una cover famosa fa da sottofondo alle gesta di un campionissimo

Il Giro d’Italia 2021 accompagna ormai da 5 giorni i pomeriggi di tutti gli italiani che possono godersi le emozioni delle tappe coperte interamente dalla Rai. E non solo: anche gli spot a tema ciclismo sono capaci di emozionare. La pubblicità della Renault Captur E-Tech Hybrid ha conquistato tutti, diventando virale sui social. Il filmato mostra un anziano ciclista che riscopre la passione per la bicicletta e, ricordando i fasti di un tempo, decide di montare nuovamente in sella. La figlia guida la nuova Renault e controlla sempre le condizioni del papà che segue a ruota la macchina anche quando il percorso si fa duro e in salita. Ad un certo punto lo stop per fare benzina, anche se di ‘carburante’ ne ha bisogno maggiormente il combattivo vecchietto che dopo una breve sosta è pronto a ripartire.

Il tutto è reso ancora più magico dal sottofondo musicale: Jenn Grant rende quasi commovente ‘Eye of the tiger‘, famosissimo singolo del 1982 cantato dai Survivor, nonchè colonna sonora di Rocky III. Il protagonista del filmato, come intuibile dai flashback del passato, è Bernard Hinault, campionissimo francese in grado di vincere 3 Giro d’Italia, 5 Tour de France e 2 Vuelta di Spagna. Simbolo di una passione, quella per il ciclismo, che non ha età.