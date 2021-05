Giro d’Italia 2021, la 2ª tappa Stupinigi-Novara: percorso, altimetria e favoriti

9 Maggio 2021 11:14

Giro d’Italia 2021, la 2ª tappa da Stupinigi a Novara: percorso altimetria e favoriti della frazione odierna. Speranze azzurre in Nizzolo e Viviani

Dopo la cronometro inaugurale di ieri, con partenza e arrivo a Torino, lo spettacolo del Giro d’Italia 2021 prosegue ancora fra le strade del Piemonte. Oggi va in scena la seconda tappa della 104ª edizione della Corsa Rosa, con partenza da Stupinigi e arrivo a Novara. Si tratta di 179 chilometri essenzialmente pianeggianti, con un solo GPM di quarta categoria posto dopo 95 chilometri dallo start. Ai chilometri 139.6 e 152.8 sono invece posti i due traguardi volanti di giornata. Per il finale ci si attende una volatona di gruppo. Caleb Ewan (Lotto Soudal) pregusta già la possibilità di aggiudicarsi la prima vittoria in rosa del 2021, ma dovrà guardarsi le spalle da Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Le speranze italiane sono riposte nel campione d’Europa Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) e nel solito Elia Viviani (Cofidis) che a fine marzo è tornato a vincere nel Gp Cholet-Pays De Loire. Da tenere d’occhio i soliti velocisti Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Dyaln Groenewegen e il giovane David Dekker, entrambi della Jumbo Visma, hanno le carte in regola per stupire.