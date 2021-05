Giro d’Italia 2021, la 1ª tappa Torino-Torino: percorso, altimetria e favoriti della cronometro inaugurale

8 Maggio 2021 11:52

Giro d’Italia 2021, si parte con la cronometro inaugurale Torino-Torino: percorso e altimetria della prima tappa. Occhi puntati su Filippo Ganna

Il countdown è finito, inizia oggi il Giro d’Italia 2021! La tappa inaugurale sarà una breve cronometro cittadina, lunga 9 km con partenza e arrivo a Torino. Il primo ciclista farà il suo attacco al tempo alle ore 14:oo, partendo da Piazza Castello. Il percorso porterà successivamente al Lungo Po fino al Parco del Valentino. Presente un passaggio in una galleria breve e illuminata. Il rilevamento cronometrico è posto al km 3.7, al Castello del Valentino-Borgo Medievale. Si percorreranno dunque dei viali ondulati, per poi attraversare il Po, incrociare Ponte Umberto I e arrivare su Corso Moncalieri, sotto la Collina di Superga. Gli ultimi chilometri saranno pianeggianti. L’ultimo ciclista in gara scatterà alle 17:15. Tra i favoriti spicca il nome di Filippo Ganna, la freccia tricolore nativo di Verbania. Insidiosi i nomi di Almeida e Evenepoel.