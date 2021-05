Giro d’Italia 2021, spaventosa caduta di Matej Mohoric: sbatte la testa e la bici si spezza [VIDEO]

16 Maggio 2021 13:41

Brutta caduta per Matej Mohoric nella 9ª tappa del Giro d’Italia 2021: il ciclista sloveno sbatte violentemente la testa e viene portato via in barella

Le fasi iniziali della 9ª tappa del Giro d’Italia 2021, la frazione Castel si Sangro-Campo Felice, è stata caratterizzata da una brutta caduta. Sfortunato protagonista dell’episodio è stato Matej Mohoric, talentuoso ciclista sloveno della Bahrain Victorious. Nell’affrontare un tornante a discreta velocità, la ruota anteriore della bici di Mohoric si è impuntata sbalzando via il ciclista che ha sbattuto violentemente la testa: l’ausilio del casco è stato fondamentale.

Mohoric si è rialzato, ma è apparso fin da subito molto dolorante e incapace di continuare la corsa. Successivamente lo sloveno, seppur cosciente, è stato portato via in barella e dunque in ambulanza. La bici spezzata in due fa capire come al ragazzo sarebbe potuta andare molto peggio. Ancora un brutto colpo per la Bahrain Victorious che dopo aver perso Mikel Landa per infortunio perde un uomo importantissimo per Damiano Caruso, in un incidente avvenuto nel corso di un importante attacco a sorpresa effettuato dal ciclista di Ragusa sul Passo Godi, prima asperità di giornata.