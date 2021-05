Giro d’Italia 2021, ammiraglia distratta alla guida: travolto Pieter Serry! [VIDEO]

13 Maggio 2021 16:53

Incredibile incidente nel finale della 6ª tappa del Giro d’Italia 2021: l’ammiraglia della BikeExchange si distrae alla guida e travolge Pieter Serry

Sulla salita di San Giacomo, tratto finale della 6ª tappa (Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno) del Giro d’Italia 2021, ci si aspettava di vedere gli uomini di classifica in azione, invece il primo colpo di scena è stato a dir poco tragicomico. Protagonista l’ammiraglia del team australiano BikeExchange che, distratta alla guida con l’equipaggio intento a parlare con una macchina dell’organizzazione, non si è accorta di aver ridotto il distacco dai ciclisti davanti a sè finendo per travolgere Pieter Serry. Brutto colpo per il ciclista belga finito a terra dolorante. Fortunatamente poco dopo Serry è salito nuovamente in sella proseguendo la corsa, seppur con qualche acciacco.