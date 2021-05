Giro d’Italia 2021, serve l’autocertificazione? Giacomo Nizzolo se la fa stampare sul casco!

9 Maggio 2021 15:30

Giro d’Italia 2021, la simpatica trovata Giacomo Nizzolo: il ciclista italiano della Qhubeka ASSOS si fa stampare l’autocertificazione sul casco

In periodo di pandemia abbiamo imparato a familiarizzare con l’autocertificazione, il foglio di carta introdotto durante il lockdown per monitorare gli spostamenti, contenente i dati personali della persona, l’orario dello spostamento e il motivo che la giustifica. Durante il Giro d’Italia 2021, Giacomo Nizzolo ha pensato bene di portare sempre con sè il documento, evitando di incorrere in ‘antipatici controlli’ e perdite di tempo. Il ciclista si è dunque fatto stampare l’autocertificazione direttamente sul casco! Nizzolo ha postato le simpatiche foto sul proprio profilo Instagram e durante la frazione odierna, la Stupinigi-Novara, l’ha mostrata sorridendo a favore di telecamera.