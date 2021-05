Giro d’Italia 2021, l’elenco di tutti i partecipanti: ciclisti, numeri e squadre della 104ª edizione

6 Maggio 2021 12:17

Giro d’Italia 2021, l’elenco di tutti i partecipanti alla Corsa Rosa: la lista di tutti i ciclisti con i rispettivi numeri e le squadre in gara

Tutto pronto per l’inizio del Giro d’Italia 2021, la principale manifestazione di ciclismo italiana arrivata quest’anno alla 104ª edizione della sua straordinaria storia. Si parte il prossimo 8 maggio da Torino con la tappa inaugurale, dopo 21 tappe e 3.479 chilometri percorsi si giungerà a Milano per l’ultima frazione datata domenica 30 maggio. Al via 23 squadre da 8 corridori per un totale di 184 ciclisti in gara:

19 team World Tour: Ineos-Grenadiers (Gb), Ag2R Citroen (Fra), Astana-Premier Tech (Kaz), Bahrain Victorious (Brn), Bora-Hansgrohe (Ger), Cofidis (Fra), Deceuninck-Quick Step (Bel), Ef Education-Nippo (Usa), Groupama-Fdj (Fra), Intermarché-Wanty Gobert (Bel), Israel Start-up Nation (Isr), Jumbo-Visma (Ola), Lotto-Soudal (Bel), Movistar Team (Spa), Team BikeExchange (Aus), Team Dsm (Ger), Team Qhubeka-Assos (S.Af.), Trek-Segafredo (Usa), Uae Team Emirates (Uae)

: Alpecin-Fenix (Bel) 3 wild card alle formazioni Professional italiane: Androni Giocattoli-Sidermec; Bardiani Csf-Faizané; Eolo-Kometa.

Giro d’Italia 2021, l’elenco di tutti i ciclisti partecipanti:

INEOS GRENADIERS (GBR)

1 BERNAL GOMEZ Egan Arley COL 2 CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan ESP 3 GANNA Filippo ITA 4 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL 5 MOSCON Gianni ITA 6 PUCCIO Salvatore ITA 7 SIVAKOV Pavel RUS 8 SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL D.S. COOKSON Oliver GBR D.S. TOSATTO Matteo ITA

AG2R CITROEN TEAM (FRA)

11 GALLOPIN Tony FRA 12 BIDARD François FRA 13 BOUCHARD Geoffrey FRA 14 CHAMPOUSSIN Clément FRA 15 FRANK Mathias SUI 16 GASTAUER Ben LUX 17 VENDRAME Andrea ITA 18 WARBASSE Lawrence USA D.S. GOUBERT Stephane FRA D.S. KASPUTIS Arturas LTU

ALPECIN-FENIX (BEL)

21 MERLIER Tim BEL 22 DE BONDT Dries BEL 23 JANSSENS Jimmy BEL 24 KRIEGER Alexander GER 25 LEYSEN Senne BEL 26 RIESEBEEK Oscar NED 27 VERMEERSCH Gianni BEL 28 VERVAEKE Louis BEL D.S. LEYSEN Bart BEL D.S. CORNELISSE Michel NED

ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC (ITA)

31 CEPEDA Jefferson ECU 32 PELLAUD Simon SUI 33 PONOMAR Andrii UKR 34 RAVANELLI Simone ITA 35 SEPULVEDA Eduardo ARG 36 TAGLIANI Filippo ITA 37 TESFAZION Natnael ERI 38 VENCHIARUTTI Nicola ITA D.S. SAVIO Gianni ITA D.S. ELLENA Giovanni ITA

ASTANA – PREMIER TECH (KAZ)

41 VLASOV Aleksandr RUS 42 BATTISTELLA Samuele ITA 43 FELLINE Fabio ITA 44 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP 45 PRONSKIY Vadim KAZ 46 SANCHEZ Luis Leon ESP 47 SOBRERO Matteo ITA 48 TEJADA CANACUE Harold Alfonso COL D.S. MARTINELLI Giuseppe ITA D.S. CENGHIALTA Bruno ITA

BAHRAIN VICTORIOUS (BRN)

51 LANDA MEANA Mikel ESP 52 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello ESP 53 BUITRAGO SANCHEZ Santiago COL 54 CARUSO Damiano ITA 55 MÄDER Gino SUI 56 MOHORIC Matej SLO 57 NOVAK Domen SLO 58 TRATNIK Jan SLO D.S. ŠTANGELJ Gorazd SLO D.S. VOLPI Alberto ITA

BARDIANI CSF FAIZANE’ (ITA)

61 VISCONTI Giovanni ITA 62 BATTAGLIN Enrico ITA 63 FIORELLI Filippo ITA 64 GABBURO Davide ITA 65 MARENGO Umberto ITA 66 TONELLI Alessandro ITA 67 ZANA Filippo ITA 68 ZOCCARATO Samuele ITA D.S. REVERBERI Roberto ITA D.S. ROSSATO Mirko ITA

BORA – HANSGROHE (GER)

71 SAGAN Peter SVK 72 ALEOTTI Giovanni ITA 73 BENEDETTI Cesare ITA 74 BODNAR Maciej POL 75 BUCHMANN Emanuel GER 76 FABBRO Matteo ITA 77 GROSSSCHARTNER Felix AUT 78 OSS Daniel ITA D.S. VALACH Jan SVK D.S. PÖMER Christian AUT

COFIDIS (FRA)

81 VIVIANI Elia ITA 82 BERHANE Natnael ERI 83 CONSONNI Simone ITA 84 EDET Nicolas FRA 85 LAFAY Victor FRA 86 ROCHAS Rémy FRA 87 SABATINI Fabio ITA 88 VIVIANI Attilio ITA D.S. DAMIANI Roberto ITA D.S. JONROND Jean Luc FRA

DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL)

91 EVENEPOEL Remco BEL 92 ALMEIDA João POR 93 CAVAGNA Rémi FRA 94 HONORÉ Mikkel DEN 95 KEISSE Iljo BEL 96 KNOX James GBR 97 MASNADA Fausto ITA 98 SERRY Pieter BEL D.S. BRAMATI Davide ITA D.S. LODEWYCK Klaas BEL

EF EDUCATION – NIPPO (USA)

101 CARTHY Hugh John GBR 102 BARTA William USA 103 BETTIOL Alberto ITA 104 CAICEDO Jonathan ECU 105 CARR Simon GBR 106 GUERREIRO Ruben POR 107 KEUKELEIRE Jens BEL 109 VAN GARDEREN Tejay USA D.S. SOUTHAM Tom GBR D.S. BRESCHEL Matti DEN

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM (ITA)

111 WACKERMANN Luca ITA 112 ALBANESE Vincenzo ITA 113 BAIS Davide ITA 114 BELLETTI Manuel ITA 115 FORTUNATO Lorenzo ITA 116 GAVAZZI Francesco ITA 117 RAVASI Edward ITA 118 ROPERO MOLINA Alejandro ESP D.S. ZANATTA Stefano ITA D.S. YATES Sean GBR

GROUPAMA – FDJ (FRA)

121 MOLARD Rudy FRA 122 BADILATTI Matteo SUI 123 DUCHESNE Antoine CAN 124 GUGLIELMI Simon FRA 125 LUDVIGSSON Tobias SWE 126 REICHENBACH Sébastien SUI 127 VALTER Attila HUN 128 VAN DEN BERG Lars NED D.S. MAUDUIT Philippe FRA D.S. JOLY Sebastien FRA

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX (BEL)

131 HIRT Jan CZE 132 HERMANS Quinten BEL 133 KREDER Wesley NED 134 MINALI Riccardo ITA 135 PASQUALON Andrea ITA 136 PETILLI Simone ITA 137 TAARAMÄE Rein EST 138 VAN DER HOORN Taco NED D.S. PIVA Valerio ITA D.S. DE NEEF Steven BEL

ISRAEL START-UP NATION (ISR)

141 MARTIN Daniel IRL 142 BEVIN Patrick NZL 143 BRÄNDLE Matthias AUT 144 CIMOLAI Davide ITA 145 DE MARCHI Alessandro ITA 146 DOWSETT Alex GBR 147 NEILANDS Krists LAT 148 NIV Guy ISR D.S. SØRENSEN Nicki DEN D.S. COZZI Claudio ITA

JUMBO-VISMA (NED)

151 BENNETT George NZL 152 AFFINI Edoardo ITA 153 BOUWMAN Koen NED 154 DEKKER David NED 155 FOSS Tobias NOR 156 GROENEWEGEN Dylan NED 157 MARTENS Paul GER 158 VAN EMDEN Jos NED D.S. ENGELS Addy NED D.S. VAN DONGEN Arthur NED

LOTTO SOUDAL (BEL)

161 EWAN Caleb AUS 162 DE BUYST Jasper BEL 163 DE GENDT Thomas BEL 164 GOOSSENS Kobe BEL 165 KLUGE Roger GER 166 MARCZYNSKI Tomasz POL 167 OLDANI Stefano ITA 168 VANHOUCKE Harm BEL D.S. AERTS Mario BEL D.S. SERGEANT Marc BEL

MOVISTAR TEAM (SPA)

171 SOLER Marc ESP 172 CATALDO Dario ITA 173 JORGENSON Matteo USA 174 OLIVEIRA Nelson POR 175 PEDRERO Antonio ESP 176 RUBIO REYES Einer Augusto COL 177 TORRES BARCELO Albert ESP 178 VILLELLA Davide ITA D.S. SCIANDRI Maximilian GBR D.S. GARCIA ACOSTA Jose Vicente ESP

TEAM BIKEEXCHANGE (AUS)

181 YATES Simon Philip GBR 182 HEPBURN Michael AUS 183 JUUL JENSEN Christopher DEN 184 KANGERT Tanel EST 185 MEYER Cameron AUS 186 NIEVE ITURRALDE Mikel ESP 187 SCHULTZ Nicholas AUS 188 SCOTSON Callum AUS D.S. WHITE Matthew AUS D.S. BATES Gene AUS

TEAM DSM (GER)

191 HINDLEY Jai AUS 192 ARNDT Nikias GER 193 BARDET Romain FRA 194 DENZ Nico GER 195 HAMILTON Christopher AUS 196 KANTER Max GER 197 ROCHE Nicolas IRL 198 STORER Michael AUS D.S. WINSTON Matthew GBR D.S. WEST Philip GBR

TEAM QHUBEKA ASSOS (RSA)

201 NIZZOLO Giacomo ITA 202 CAMPENAERTS Victor BEL 203 FRANKINY Kilian SUI 204 LINDEMAN Bert-Jan NED 205 POZZOVIVO Domenico ITA 206 SCHMID Mauro SUI 207 WALSCHEID Maximilian Richard GER 208 WISNIOWSKI Lukasz POL D.S. MISSAGLIA Gabriele ITA D.S. VIERHOUTEN Aart NED

TREK – SEGAFREDO (USA)

211 NIBALI Vincenzo ITA 212 BRAMBILLA Gianluca ITA 213 CICCONE Giulio ITA 214 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI 215 MOLLEMA Bauke NED 216 MOSCA Jacopo ITA 217 MOSCHETTI Matteo ITA 218 MULLEN Ryan IRL D.S. ANDERSEN Kim DEN D.S. BAFFI Adriano ITA

UAE TEAM EMIRATES