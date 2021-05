Giro d’Italia 2021, out uno dei grandi protagonisti! Caduta per Mikel Landa, coinvolto un addetto alla sicurezza [VIDEO]

12 Maggio 2021 17:49

Caduta Mikel Landa, il ciclista della Bahrain Victorious lascia il Giro d’Italia: impatto fra Dombrowski e l’addetto alle staffette che coinvolge anche lo spagnolo

Finale al cardiopalma quello della 5ª tappa del Giro d’Italia 2021. Tante le cadute avvenute negli ultimi km della corsa, poco prima di arrivare al traguardo di Cattolica. La più grave ha visto come sfortunato protagonista Mikel Landa, costretto a lasciare la corsa in barella e successivamente trasportato in ambulanza presso l’ospedale più vicino. Il ciclista spagnolo, uno dei principali favoriti al successo nella 104ª edizione della Corsa Rosa è finito sull’asfalto in un incidente che ha ancora dinamiche poco chiare: sembra che, vicino ad uno spartitraffico, Dombrowski abbia centrato un addetto alla sicurezza e nell’impatto sia stato coinvolto anche Mikel Landa che ha avuto la peggio.