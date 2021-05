Giovannini risponde ad un’interrogazione parlamentare: “fondamentale un confronto per il Ponte sullo Stretto”

20 Maggio 2021 16:31

“Bisogna avere una soluzione che risponda al meglio alla domanda di mobilità”: lo afferma il ministro Enrico Giovannini, rispondendo a un’interrogazione sul Ponte sullo Stretto di Messina

“Occorre un confronto con il Parlamento e la società civile per la migliore soluzione di mobilità per l’attraversamento tra Calabria e Sicilia”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo a un’interrogazione sul Ponte sullo Stretto di Messina. “Dopo la trasmissione della relazione tecnica finale al Parlamento – ha detto il ministro – , il Governo considera assolutamente fondamentale il confronto con il Parlamento e la società civile per avere una soluzione che risponda al meglio alla domanda di mobilità”.