Giovanili Reggina, doppia sconfitta: perdono Primavera e Under 17

16 Maggio 2021 18:29

Giovanili Reggina, perdono sia l’Under 17 che la Primavera: i tabellini delle due sfide

Doppia sconfitta per le Giovanili della Reggina: si ferma l’Under 17, a Crotone, e la Primavera, che ne prende 3 in casa dal Frosinone. Di seguito i tabellini delle due sfide direttamente dal sito ufficiale amaranto.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, RECUPERO 15ª GIORNATA

REGGINA-FROSINONE 0-3

Marcatori: 38′ Jirillo, 44′ Coccia, 67′ Vitalucci.

Reggina (4-3-1-2): Ammirati (14′ Mileto); Foti, Rechichi, Bognani, Spaticchia; Bezzon (69′ Rao), Traorè, Carlucci (46′ Scolaro); Tersinio (68′ Di Bella); Provazza, Domanico (46′ Mautone). A disposizione: Irrera, Pavia, Nemia, Pannuti, Costantino. Allenatore: Falsini.

Frosinone (4-4-2): Trovato; Maugeri, Maestrelli (83′ Piacentini), Bracaglia, Coccia; Mattarelli (83′ D’Agostino), Santarpia, Bruno (75′ Santi), Peres; Vitalucci, Luciani (14′ Jirillo (83′ Orlandi)). A disposizione: Palmisani, Potenziani, Battisti, Di Palma. Allenatore: Marsella.

Arbitro: Mattia Ubaldi di Roma (Antonino Junior Palla di Catania e Rosario Antonio Grasso di Acireale).

Note – Ammoniti: Rechichi, Foti. Calci d’angolo: 4-5. Recupero: 2’pt; 4’st.

UNDER 17 SERIE A E B GIRONE M8, 5ª GIORNATA

CROTONE-REGGINA 3-1

Marcatori: 4′ De Lorenzo (C); 13′ Rugnetta (R), 80′ Palermo (C), 86′ Gozzo (C).

Crotone: Lucano, De Paola, De Lorenzo (46′ Ferrante), Palermo, Filosa, Abbruzzese, Cantisani (76′ Lagani), Rossi (46′ Nisticò), Chiarella, Gozzo, Giancotti (46′ Aprile). A disposizione: Poerio, Sibilla, Spadaro, Carbone, Iaquinta. Allenatore: Lomonaco.

Reggina: Tortorella, Latella, Golia (58′ Cimino), Serra (72′ Randazzo), Bordò, Soraci, Palumbo (58′ Zucco), Pavia (81′ Sciarrone), Rugnetta, Perri (72′ Casile), Guglielmo. A disposizione: Scinaldi, Paura, Gatto, Favasuli. Allenatore: Ferraro.

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Giovanni Celestino di Reggio Calabria e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia).

Note – Ammoniti: De Paola (C), Latella (R), Soraci (R). Espulso: Rugnetta (R) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 3-3. Recupero: 1’pt; 4’st.