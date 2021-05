Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, la Questura di Reggio Calabria ha organizzato un incontro tematico con le scuole

26 Maggio 2021 09:44

In occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, la Questura di Reggio Calabria ha organizzato, nella mattinata di ieri, un incontro tematico con le scuole finalizzato a sensibilizzare gli adolescenti sul fenomeno dell’allontanamento dei minori. L’incontro si è tenuto in Piazza Italia e ha visto il coinvolgimento di studenti del Liceo Scientifico “A. Volta” e del Liceo Scientifico “L. da Vinci”, a cui il personale della Polizia di Stato, anche attraverso la distribuzione di opuscoli informativi e segnalibri ideati per l’occasione, ha illustrato le motivazioni più frequenti che potrebbero spingere i minori ad allontanarsi. L’attenzione è stata posta in particolare sui fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, dell’adescamento online (c.d. child grooming) e della violenza di genere. Nell’ambito delle raccomandazioni sui rischi connessi a tali fenomeni, sono state fornite informazioni sui contatti cui fare riferimento in caso di necessità (il 112 NUE, il Commissariato di PS online e l’app YOUPOL) e sugli strumenti di prevenzione e tutela, fra i quali l’ammonimento del Questore, cui poter ricorrere per interrompere tempestivamente le condotte aggressive subìte, ponendo fine alle situazioni di disagio e sofferenza ad esse correlate.