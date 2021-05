Ginnastica, grandi risultati per la Virtus Reggio: 2 Ori,1 Argento e 1 Bronzo a Catanzaro

16 Maggio 2021 23:18

2 titoli regionali ,1 argento e 1 bronzo per la Virtus Reggio Ginnastica

Eccezionali le ginnaste della Virtus Reggio che, alle ultime finali Regionali di Ginnastica svoltesi a Catanzaro, hanno conquistato 2 Ori,1 Argento e 1 Bronzo. Grandissima prova di bravura, spiccata eleganza e classe per Ambrogio Caterina, Asciutto Rita ed Erbi Noemi. Le Virtussine si sono laureate Campionesse Regionali Promogym-3 fascia, nuova competizione che vede confrontarsi sia atlete di Ritmica che di Artistica. Le ginnaste, Ambrogio ed Erbi, con le loro brillanti prove agli esercizi Corpo Libero e Palla eseguiti in maniera impeccabile ed espressi con la massima raffinatezza tecnica, hanno realizzato una splendida doppietta, conquistando rispettivamente il primo e il secondo posto individuale e hanno altresì conquistato un altro primo posto di squadra. Bravissima anche Asciutto Rita (Cat. 2 fascia) che si è aggiudicata un ottimo bronzo, nonostante un periodo di stop forzato, ritornando in pedana con brio, sicurezza e determinazione. Grande soddisfazione per il tecnico Carmen Loprevite e per il Vice presidente Enzo Costantino che hanno accompagnato le loro atlete nella trasferta Catanzarese e per il tecnico Caterina Albanese e il Presidente Rocco Loprevite che hanno seguito a distanza le loro ginnaste. Prossimo appuntamento per il team della Virtus, le finali Nazionali che si svolgeranno a Rimini dal 18 al 27 Giugno.