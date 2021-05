Genova, sindaco Bucci cade in casa e si frattura 6 costole

16 Maggio 2021 20:17

(Adnkronos) – Sei costole fratturate e una vertebra incrinata per via di una brutta caduta in casa. E’ quanto accaduto al sindaco di Genova Marco Bucci così come racconta lui stesso sui social: “A causa di uno svenimento improvviso (sindrome vagale) accadutomi nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, sono caduto violentemente in casa sbattendo contro porte ed oggetti vari procurandomi la frattura di sei costole sul lato destro, di cui due scomposte, ed una incrinatura sulla vertebra C7”.

“Sarò costretto a rimanere a casa per circa tre settimane con il collare di supporto, senza poter uscire e tantomeno partecipare a eventi – spiega il sindaco – Ringrazio tutto il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera, diretto dal Professor Paolo Cremonesi, per l’assistenza che mi hanno fornito e per la straordinaria professionalità con la quale svolgono il loro lavoro”.

“Voglio rassicurare i cittadini – aggiunge Bucci – che potrò continuare l’attività lavorativa attraverso le modalità di ‘Smart Working’ di cui siamo ormai tutti esperti, nell’attesa di poter ritornare a Palazzo Tursi. Per chi avesse dubbi sull’efficienza operativa c’è chi può confermare che le ‘urla’ arrivano a Tursi anche da Carignano. Un saluto a tutti i genovesi e un augurio di buona salute per tutti!”

‘Auguri di pronta guarigione al nostro sindaco Bucci: forza Marco, sono sicuro che questo ostacolo non ti fermerà e tornerai presto più forte e determinato di prima a lavorare per la tua Genova”, scrive in un tweet il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.