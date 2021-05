Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Napoli: separazione senza Champions

23 Maggio 2021 23:47

Le strade di Gennaro Gattuso e del Napoli si separano: il tecnico calabrese dice addio ai partenopei senza agguantare il piazzamento Champions

Si conclude nel modo più amaro possibile la stagione di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese non siederà sulla panchina dei partenopei durante la prossima stagione. Una decisione che era nell’aria da diverso tempo, ma che non era stata mai ufficializzata prima di oggi, probabilmente per non destabilizzare l’ambiente in vista del rush finale per la zona Champions League. Piazzamento che il Napoli ha mancato per 1 punto: Insigne e compagni non sono andati oltre l’1-1 contro il Verona che è valso il 5° posto e ha spalancato a Milan e Juventus le porte della Champions League. Nel post gara, nonostante il silenzio stampa, sono arrivate le parole di Aurelio De Laurentiis che, via Twitter, ha annunciato l’addio di Gattuso: “caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli“.