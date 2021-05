Gelateria Cesare, un ‘Dolce Cuore’ per la festa della Mamma: la golosa novità con 3 gusti imperdibili [GALLERY e VIDEO]

3 Maggio 2021 17:06

Gelateria Cesare presenta una gustosa novità in vista della festa della Mamma: ecco il ‘Dolce Cuore’, nuova prelibatezza con 3 gusti squisiti

Domenica 9 maggio è la festa della Mamma, il giorno in cui si celebra una della donne più importanti nella vita di ognuno. Dunque perchè non sorprenderla con un regalo… dolcissimo?! Gelateria Cesare, eccellenza della ristorazione reggina, ha proprio quello che fa al caso vostro. Il maestro Davide Destefano ha creato il ‘Dolce Cuore‘, una gustosa brioche (1.5 kg circa) a forma di cuore, farcita con 3 fra i gusti più golosi presenti fra la grande selezione di Cesare: Nocciola IGP, Nutella Biscuits e Rocher! Insieme alla brioche potrà essere abbinata una maglietta ‘You and me‘ che renderà ancora più speciale la ricorrenza. Il costo della sola brioche è di 30 euro, quello della brioche abbinata alla maglietta è di 40 euro. L’ordinazione potrà essere effettuata sul posto nel chiosco di piazza Indipendenza o al numero 3880587411. Da mercoledì sarà inoltre attivo il nuovo contest con il negozio di ottica ‘10 Decimi‘ che metterà in palio una brioche ‘Dolce Cuore’ e un buono sconto occhiali da 50 euro.