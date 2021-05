17 Maggio 2021 12:23

Reggio Calabria, lo sfogo di un lettore indignato per la presenza di un gatto morto da giorni in via Cardinale Portanova

“Non ci bastano i rifiuti ! in via Cardinale Portanova al civico 78 da alcuni giorni giace la carcassa di un gatto morto ormai in via di decomposizione. Forse una vs. segnalazione potrà sollecitare l intervento di chi di dovere. Grazie”. E’ questo lo sfogo di un cittadino di Reggio Calabria indignato per le condizioni in cui versa la città e per la presenza di un gatto morto da giorni e ormai in decomposizione in via Cardinale Portanova.