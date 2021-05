Funivia precipitata sul Mottarone, due calabresi tra le vittime

23 Maggio 2021 21:34

Arruzzolo: “dolore per la tragedia in Piemonte. Tra vittime della funivia precipitata due calabresi”

Tragedia in Piemonte a causa di un terrificante incidente avvenuto alla alla funivia Stresa-Mottarone che è precipitata sembrerebbe per un cedimento della fune. Tra le vittime ci sarebbero due calabresi. “Aspettando riscontri ufficiali, è emerso che tra le vittime della funivia precipitata a Stresa, in Piemonte, ci fossero due cittadini calabresi. Sgomento che ha colpito la nazione intera e che ha coinvolto direttamente purtroppo, la nostra regione. Il mio cordoglio e quello dell’intero Consiglio regionale della Calabria alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia”. E’ quanto afferma Giovanni Arruzzolo, Presidente del Consiglio regionale della Calabria.