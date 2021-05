Fip Calabria, Francesca Ambrogio nuova responsabile minibasket Reggio Calabria

20 Maggio 2021 21:56

Francesca Ambrogio nuova responsabile minibasket Reggio Calabria: le sue parole

Il Comitato Regionale Fip comunica che, Francesca Ambrogio, Istruttrice Nazionale, impegnata nel progetto Fiba Europe per la Calabria è la nuova Responsabile Minibasket per Reggio Calabria e provincia. “Sono entusiasta di aver ricevuto questo incarico che, ricade in un’annata molto importante per la Federazione Italiana Pallacanestro, l’anno del centenario dalla fondazione – ha affermato Francesca Ambrogio – A mio avviso, questo è l’anno zero. Occorre ripartire con fiducia, entusiasmo, spirito costruttivo e collaborazione sperando di lasciarci presto alle spalle questa pandemia. Ci sono tantissime cose da fare e c’è bisogno della collaborazione di tutti, in primis delle società. Solo facendo squadra insieme possiamo far ripartire il movimento. Mi rivolgo ai bambini ed ai ragazzi che, più di tutti hanno sofferto questa pandemia e lo star lontano dallo sport che tutti noi amiamo. Lancio un messaggio a loro: vi invito a ritrovarci in campo per giocare, confrontarci e ritrovare i veri valori, sani e straordinari del basket. Vi prometto che faremo di tutto per riprenderci il tempo che ci ha tenuto forzatamente lontano dai campi”.