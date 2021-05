19 Maggio 2021 12:36

Morte Franco Battiato, i funerali si stanno svolgendo nella residenza di Milo

Sono in corso in questi minuti a Milo, nel catanese, i funerali in forma strettamente privata dell’artista Franco Battiato all’interno della cappella privata di Villa Grazia, la sua residenza. Fuori dalla residenza tante troupe televisive a tanta gente che staziona in modo composto e discreto. Diversi gli artisti che hanno dato l’ultimo saluto a Franco Battiato, fra questi Alice, Luca Madonia, Carmen Consoli e Giovanni Caccamo.