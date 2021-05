Reggina-Ascoli LIVE, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Liotti, ritorna Montalto

4 Maggio 2021 12:50

Serie B: diretta Reggina-Ascoli, match valido per la 36ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Non è una finale, ma quella che si disputa allo stadio Granillo tra Reggina ed Ascoli è come se lo fosse. La Serie B scende in campo per la terzultima giornata di campionato e in riva allo Stretto va in scena una vera e propria battaglia tra due squadre impegnate su due fronti differenti: i padroni di casa hanno ambizioni importanti, il cammino esaltante messo in piedi nel girone di ritorno spinge la squadra di mister Baroni verso il traguardo dell’ottavo posto in classifica, l’ultimo valido per disputare i playoff. Certo, di fronte l’avversario non è dei più semplici da affrontare. I marchigiani infatti sono la compagine più in forma del campionato, arriva con in tasca quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro la capolista Empoli. La salvezza è a portata di mano, ma tanto passa dal pomeriggio in Calabria. Si prospetta dunque una sfida divertente e molto accesa sul piano emozionale. Segui in diretta Reggina-Ascoli su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Reggina-Ascoli: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-Ascoli, gara valida per la 36ª giornata del campionato di Serie BKT. In difesa Baroni sceglie Cionek al posto di Stavropoulos, conferma Dalle Mura e ripropone Lakicevic. In attacco Folorunsho dal 1′, Liotti sostituisce Edera, rientra anche Montalto dopo la squalifica. Di seguito le formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Rivas, Folorunsho, Liotti; Montalto. A disposizione: Plizzari, Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Chierico, Crimi, Bellomo, Denis, Edera, Ménez, Orji, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Pucino, Avlontis, Quaranta, D’Orazio; Saric, Danzi, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bajic. A disposizione: Venditti, Sarr, Corbo, Cangiano, Parigini, Bidaoui, Eramo, Cacciatore, Kragl, Simeri, Charpentier. Allenatore: Sottil.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo (Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore e Giuseppe Maccadino di Pesaro). IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri.