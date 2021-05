Cremonese-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: Baroni sorprende ancora, se la gioca con due punte

1 Maggio 2021 12:57

Serie B: diretta Cremonese-Reggina, match valido per la 35ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

E’ la prima di quattro finali, adesso sbagliare non è più consentito. Allo stadio Giovanni Zini si gioca Cremonese-Reggina, incontro decisivo per il cammino stagionale delle due squadre. Una salvezza tranquilla ormai per entrambe quasi in tasca, vincere significherebbe dare un senso al finale di campionato e magari tentare di raggiungere un posto ai playoff. La compagine di mister Baroni crede e l’ambiente calabrese è carico per onorare al meglio un girone di ritorno stratosferico. Gli amaranto dovranno fare a meno di Montalto (squalificato) e Situm (risultato positivo al Covid prima della partenza per la Lombardia). Insomma, si prospetta una gara interessante e ricca di emozioni. Segui in diretta Cremonese-Reggina su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Cremonese-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Cremonese-Reggina, gara valida per la trentacinquesima turno del campionato di Serie BKT. Il mister Marco Baroni sorprende tutti ancora una volta, optando oggi per il modulo 4-4-2. In difesa spazio a Dalle Mura e, come anticipato ieri, Delprato. Folorunsho parte dalla panchina, mentre dal 1′ sarà Denis ad affiancare Okwonkwo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Terranova, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Baez, Buonaiuto; Ciofani. A disposizione: Volpe, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Gustafson, Colombo, Deli, Ceravolo, Nardi, Gaetano, Pinato. Allenatore: Pecchia.

Reggina (4-4-2): Nicolas; Delprato, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Rivas, Bianchi, Crisetig, Edera; Denis, Orji. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Chierico, Crimi, Folorunsho, Bellomo, Ménez, Petrelli. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Riccardo Annaloro di Collegno). IV ufficiale: Luca Zufferli di Udine.