Fiorentina, lo sfogo del presidente Commisso: “vendo la squadra ai fiorentini, tanto a Firenze siete tutti ricchi”

14 Maggio 2021 20:49

Duro sfogo di Rocco Commisso: il presidente calabro-americano pronto a vendere la Fiorentina ai fiorentini dopo le critiche sulla stagione

“Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Siccome a Firenze siete tutti ricchi, me ne torno in America e vendo la Fiorentina ai fiorentini“. Hanno del clamoroso le parole espresse da Rocco Commisso in conferenza stampa. Il presidente della Fiorentina non ha gradito le critiche sulla stagione in corso che ha visto la Viola salvarsi, un’altra volta, solo a 2 giornate dalla fine. “I nostri ricavi – ha aggiunto Commisso – sono 72 milioni, ricavi che non si vedono da 10 anni. Adesso vediamo se con il ritorno dei tifosi allo stadio faremo meglio. Spero di avere l’opportunità di alzare i ricavi, così non dovrò mettere tutti questi soldi. Oggi – ha aggiunto il presidente viola, parlando dello stadio – andrò a parlare con Nardella e vediamo se ci sono delle novità. Le risposte le ho già date un anno fa, se mi avessero lasciato fare nel 2019 quello che volevo fare, quando allora non si parlava del commerciale, saremmo stati quasi al 50% dei lavori e sempre con i miei soldi. Adesso vediamo cosa vogliono fare con i soldi di Franceschini: io voglio sapere però quando si comincia, quando si finisce, quanto sarà il commerciale“.

Il presidente Commisso ha poi continuato a sottolineare la questione legata al bilancio della società. “Mai avrei pensato che nello spazio di due anni avrei speso questi soldi per avere poi certo risultati. In questi mesi ho perso 38 milioni di euro cash, soldi operativi. Sono arrivato a mettere nello spazio di due anni tanti soldi. De Laurentiis, Della Valle e Lotito hanno speso 0 euro per comprare i propri club. A Firenze nessuno ha parlato dei tanti soldi messi. La Fiorentina è costata 170 milioni dai Della Valle, ci ho messo 80 milioni per delle perdite più 85 per il centro sportivo nuovo. Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. Siccome a Firenze siete tutti ricchi, me ne torno in America e vendo la Fiorentina ai fiorentini. Però dovete fare come ho fatto io, nello spazio di due settimane dovete mettere una parte del 30-35%. Poi si fa il contratto e tutto. Siccome mi chiamano mattonaro. Mettete come garanzia qualche casa, mi sembra un buon accordo“.