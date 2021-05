L’Europa League 2020-2021 è del Villarreal! De Gea “tradisce” il Manchester United dagli undici metri dopo una finale infinita

27 Maggio 2021 00:01

E’ appena terminata la finale di Europa League 2020-2021 giocata in Polonia tra Villarreal e Manchester United: davanti a 9.500 spettatori, a trionfare sono gli spagnoli dagli undici metri

Sono serviti i calci di rigore, dopo una lotteria infinita, a decretare la vincitrice dell’Europa League 2020-2021. Perfetta parità, nei tempi regolamentari e poi in quelli supplementari, tra il Villarreal e il Manchester United, nella sfida giocata allo Stadion Miejski in Polonia davanti a 9.500 spettatori. Alla fine ad esultare sono gli spagnoli, che hanno battuto dagli undici metri gli inglesi per 11-10. Fatale dal dischetto l’errore di De Gea, che si è fatto neutralizzare il tiro dal collega Rulli dopo che entrambi non erano riusciti a effettuare neanche una parata. Prima della lotteria degli undici metri, però, le due squadre in campo si erano equivalse, giocando 120 minuti intensi e ed equilibrati. Il vantaggio alla mezz’ora è stato degli spagnoli, con Moreno, ma in avvio di ripresa il solito Cavani ha ristabilito i conti per i reds.

LOTTERIA RIGORI