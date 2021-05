La finale di Champions si giocherà a Porto ma Ceferin ringrazia Reggio Calabria per la proposta del Granillo: “siete città perfetta per la finale, ricorderemo la vostra offerta”

13 Maggio 2021 13:37

Sarà Porto il luogo della finale di Champions League, ma il presidente dell’Uefa Ceferin ringrazia il Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà per la candidatura del Granillo

La finale di UEFA Champions League tra Manchester City FC e Chelsea FC si terrà all’Estádio do Dragão di Porto il 29 maggio 2021, con calcio d’inizio alle 21:00. Lo comunica il sito ufficiale della Uefa con un comunicato. Nel pomeriggio di ieri era stata diffusa la lettera in cui il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà chiedeva ad Aleksander Ceferin di ospitare il prestigioso evento allo stadio Oreste Granillo.

In risposta alla candidatura, il presidente dell’Uefa scrive al primo cittadino, ringraziandolo, elogiando la città e spiegando le motivazioni della mancata accoglienza della richiesta: “Anche se non ho dubbi che la sua città, splendida e molto ricca culturalmente, sarebbe un luogo perfetto per poterla ospitare – riporta ‘Dire’ – purtroppo non sarà possibile per noi accettare la sua gentile offerta poiché abbiamo già preso un accordo diverso. Tuttavia, ricorderemo la sua cortese disponibilità e il suo gentile invito”.

La finale era originariamente prevista allo stadio Atatürk di Istanbul ma, in seguito alla decisione del governo britannico di inserire la Turchia nella sua lista rossa di destinazioni per via della pandemia di COVID-19, mettere in scena la finale lì avrebbe significato che nessun tifoso dei due club sarebbe stato in grado di spostarsi in Turchia per seguire la partita. Dopo un anno in cui i tifosi sono stati esclusi dagli stadi, la UEFA ha pensato che fosse necessario fare tutto il possibile per garantire che i sostenitori delle due squadre finaliste potessero partecipare.

E così, i tifosi delle due finaliste potranno acquistare come sempre i biglietti attraverso i rispettivi club, con i 6.000 biglietti per club in vendita il più presto possibile a partire da oggi. Le disposizioni per la vendita dei biglietti al pubblico neutrale inizieranno il 24 maggio 2021 alle 14:00.