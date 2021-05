Basket, Serie B: Fidelia Torrenova fa sua anche gara 2 di playout, battuta la Robur 61-58

18 Maggio 2021 22:08

Basket, Serie B: anche gara 2 è della Fidelia Torrenova, che batte Robur 61-58

Due su due per la Fidelia Torrenova, che in Gara-2 dei Playout del Girone B del campionato di Serie B ha nuovamente la meglio sulla Coelsanus Varese per 61-58. Una gara giocata ad alti ritmi, soprattutto nel primo tempo, che ha visto la squadra di coach Bartocci toccare il +11, 49-38, per poi essere ripresa ed agganciata dalla Robur. Nel finale poi a deciderla sono Bolletta ed i liberi di Guerra e Di Viccaro. Una vittoria pesante, che porta la Fidelia sul 2-0 a favore nella serie.

Fidelia Torrenova – Coelsanus Varese 61-58 (25-25, 41-38, 54-45)

Fidelia Torrenova: Perin 14 (2/5, 2/4), Gloria 10 (5/7), Bolletta 8 (2/3, 0/2), Lasagni 8 (1/2, 2/2), Di Viccaro 7 (1/2, 1/6), Guerra 7 (3/5), Ferrarotto 5 (1/2, 1/2), Galipò 2 (1/3, 0/4), Klanskis (0/2, 0/2), Mazzullo, Saccone ne. Coach: Bartocci.

Coelsanus Varese: Gergati 15 (3/7, 1/7), Maruca 13 (2/5, 1/4), Albique 11 (4/6, 0/1), Trentini 8 (1/5, 2/4), Boev 5 (2/3), Corno 4 (2/3, 0/5), Dalcò 2 (1/2, 0/1), Sorrentino (0/1 da 3), Veronesi ne, Macchi ne, Antonelli ne.

Gli ospiti partono meglio andando sul +6 (11-5), Torrenova però si scuote e guidata da Guerra e Perin trova il vantaggio sul 17-15. Varese risponde coi i canestri di Maruca, poi Lasagni e Perin siglano la parità a quota 25, con cui si chiude il primo quarto. Una tripla di Lasagni apre il secondo quarto, alla quale rispondono prontamenti Trentini e Gergati per nuovo vantaggio ospite. Di Viccaro sblocca Torrenova da oltr’arco seguito dall’ennesimo canestro di Lasagni per il +6 locale, poi Gergati e Maruca e accorciano al 41-38 di fine primo tempo. Torrenova rientra sul parquet con uno spirito diverso, giocando una difesa molto solida e riuscendo ad andare a segno con continuità grazie a Bolletta, Gloria e Perin che firmano un parziale di 9-0. La tripla di Trentini interrompe l’ottimo momento dei padroni di casa, permettendo a Varese di tornare sotto le 10 lunghezze di svantaggio, ma 5 punti consecutivi di Ferrarotto issano i padroni di casa sul +9 (54-45). Non è finita però, perché Torrenova si blocca e Varese torna a contatto piano piano sul 56-56 con tre liberi di Gergati. La Robur però non fa i conti con l’energia e la voglia della Cestistica, che con Guerra, il rimbalzo d’attacco con canestro di Bolletta ed i liberi di Di Viccaro porta a casa il match.

Ufficio Stampa Fidelia Torrenova