Festa Salernitana, le FOTO più belle di una giornata storica: squadra e tifosi, la città è in estasi!

11 Maggio 2021 00:13

La festa della Salernitana è proseguita per diverse ore: la città aspettava questo momento da 23 anni, la fotogallery con gli scatti più belli

E’ Serie A finalmente dopo 23 anni per la Salernitana, la città e i calciatori sono esplosi di gioia dopo il successo per 0-3 contro il Pescara. Caroselli di auto e motorini hanno sfilato per ore in tutti i quartieri, dal centro alla periferia. Tanti tifosi si sono radunati anche in piazza Casalbore, dinanzi al vecchio stadio Vestuti con bandiere e fumogeni. I festeggiamenti si sono prolungati fino a tarda ora, anche se il club ha fatto sapere che non sarebbe rientrato in giornata a Salerno. La società, infatti, raggiungerà il Santuario di Santa Rita da Cascia e rientrerà nel pomeriggio di domani. In alto gli scatti più belli della festa promozione.