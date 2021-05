31 Maggio 2021 09:16

Festa della Repubblica e della Madonna della Lettera a Messina: cimiteri aperti mercoledì 2 giugno, chiusi giovedì 3 giugno

In occasione della Festa della Repubblica Italiana, mercoledì 2 giugno, il Gran Camposanto e tutti i cimiteri suburbani saranno aperti dalle ore 8 alle 13. Giovedì 3 giugno, Festa della Madonna della Lettera, si osserverà invece la chiusura totale di tutti i cimiteri. “E’ stata stabilita la chiusura per giovedì 3 di tutti i cimiteri per uniformarla alla festa cittadina”, dichiara l’Assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli.