Malagò confermato alla presidenza del Coni, Falcomatà: “E’ amico di Reggio Calabria, prosegue brillante percorso”

13 Maggio 2021 15:13

Le congratulazioni del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a Giovanni Malagò, rieletto presidente del Coni: “Pieno sostegno al nuovo corso dello sport italiano”

“Rivolgo le mie più sincere congratulazioni a Giovanni Malagò per la nuova conferma alla presidenza del Coni, quale ulteriore e più autentica testimonianza del brillante percorso compiuto in questi anni alla guida dell’organismo di governo dello sport italiano”. È quanto afferma il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà che aggiunge: “Con il presidente Malagò la nostra città ha sempre avuto un dialogo proficuo e costruttivo sui tanti temi che riguardano la promozione dello sport sul territorio e le politiche in materia di rilancio dell’impiantistica di settore”.

“Un amico di Reggio è stato, non a caso, più volte definito – prosegue il primo cittadino – che abbiamo avuto il piacere e l’onore di ospitare in numerose circostanze, come in occasione della storica riunione della Giunta nazionale del Coni ospitata a Palazzo Alvaro, sede della nostra Città Metropolitana. Siamo certi – sottolinea Falcomatà – che tale indirizzo e il patrimonio di idee e progetti che in questi anni sono stati messi in campo nella nostra città, anche alla luce degli ambiziosi percorsi di sviluppo in atto e che vedono nella grande opera del nuovo Waterfront di Reggio Calabria un formidabile attrattore anche per il mondo dello sport, possa trovare ancora una volta nel Coni guidato dal presidente Malagò un interlocutore attento, autorevole e aperto al dialogo”.

“Nel ribadire pieno sostegno al nuovo corso intrapreso dal Comitato olimpico nazionale, – conclude il Sindaco Falcomatà – rinnovo pertanto, a nome dell’intera comunità reggina, gli auguri di buon lavoro al presidente Malagò e un sincero in bocca al lupo per le prossime impegnative ed entusiasmanti sfide che attendono il mondo dello sport”.