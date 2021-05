Muraglioni di via Possidonea, Falcomatà: “avviato progetto di riqualificazione, sarebbe bello realizzare dei murales”

27 Maggio 2021 11:39

Il Sindaco di Reggio Calabria ha pubblicato i render per mostrare quello che sarà il risultato finale

“I muraglioni di via Possidonea sono un altro pezzo di storia della nostra città che merita più cura e attenzione perché sono un altro dei nostri simboli identitari. Finalmente in giunta è stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione e in questi render potete vedere quale sarà il risultato finale. Sarebbe bello realizzare, nella parte in cemento, dei murales che ricordino i personaggi illustri della cultura, dell’arte, della moda, dello spettacolo e dello sport della nostra città”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il Sindaco Giuseppe Falcomatà. I muraglioni di via Possidonea saranno presto oggetto di un intervento di riqualificazione e il primo cittadino di Reggio Calabria ha informato i cittadini dell’opera che potrebbe essere portata avanti.