Reggio Calabria, la Bbc realizza un servizio sul centro di recupero delle tartarughe marine di Brancaleone: il plauso di Falcomatà

18 Maggio 2021 15:32

“Oltre alla volontà di valorizzare questi centri e le nostre unicità la battaglia deve continuare per il rispetto dell’ambiente”: il Sindaco di Reggio Calabria a sostegno del centro di recupero delle tartarughe marine di Brancaleone

“A Brancaleone abbiamo visitato il bellissimo centro di recupero delle tartarughe marine. Si tratta di una eccellenza riconosciuta non solo in Italia, ma nel mondo, tant’è che anche la Bbc ha realizzato un servizio per richiamare l’attenzione sul lavoro svolto dai volontari, in merito al recupero e alla cura delle tartarughe”. Così alla Dire il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, oggi nella Locride per una serie di visite istituzionali tra cui quella al centro di recupero delle tartarughe marine di Brancaleone. “Dobbiamo dire grazie a loro – ha aggiunto – e riflettere sui loro racconti, perché abbiamo visto quanto male subiscono le nostre tartarughe, ad esempio a causa della presenza eccessiva di plastiche in mare e della pesca illegale. Oltre alla volontà di valorizzare questi centri e le nostre unicità – ha concluso – la battaglia deve continuare per il rispetto dell’ambiente”. Insieme al primo cittadino erano presenti anche il vicesindaco metropolitano Armando Neri e i consiglieri delegati Carmelo Versace e Domenico Mantegna, con i quali ha incontrato anche i sindaci dell’area grecanica di Montebello, Saline e Brancaleone, per fare il punto sugli interventi relativi al dissesto idrogeologico e per la valorizzazione delle tipicità e delle eccellenze del territorio.