Fai, Spirlì incontra i vertici regionali: “Calabria scrigno di ricchezze” [VIDEO]

27 Maggio 2021 16:41

Calabria, punto della situazione in Cittadella con la presidente Paravati. Garantito impegno per Casino Mollo

“Questa terra è uno scrigno di ricchezze inestimabili che, molto spesso, sono coperte da un ampio strato di polvere burocratica: la dobbiamo spazzare via”. È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì, al termine dell’incontro – che si è svolto oggi pomeriggio nella Cittadella “Jole Santelli” – con il presidente regionale del Fondo ambiente italiano (Fai), Anna Lia Paravati. “Abbiamo discusso, tra l’altro – spiega il presidente –, dei Giganti di Fallistro, una meravigliosa foresta di alberi plurisecolari che si trovano in Sila, a Croce di Magara, e del Casino Mollo, che potrebbe essere un grande punto di riferimento del Fai. L’impegno – conclude Spirlì – è di snellire subito l’iter burocratico, in modo da portare a termine un progetto, peraltro condiviso con il ministero e con il Fai stesso, per mettere in attività il Casino Mollo e renderlo fruibile, al più presto, a tutti i visitatori. È un impegno personale, frutto del mio amore verso la Calabria e l’ambiente, e istituzionale, in quanto dovere nei confronti di questa terra”.