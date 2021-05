“Facciamo Luce sulla Fibromialgia 2021”: il Comune di Messina illumina di viola la Fontana Senatoria

12 Maggio 2021 09:18

Messina: l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare un sostegno per potere tutelare i bisogni dei cittadini più fragili, ha accolto la proposta del Comitato illuminando di colore viola la Fontana Senatoria di Piazza Unione Europea

Oggi, 12 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della fibromialgia, l’Organizzazione di Volontariato “Comitato Fibromialgici Uniti – Italia”, “CFU – Italia” ODV, ha promosso l’iniziativa “Facciamo luce sulla Fibromialgia” attraverso la partecipazione dei Comuni che hanno aderito al progetto “Comuni a sostegno di chi soffre di fibromialgia” avviato nel 2019. L’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare un sostegno per potere tutelare i bisogni dei cittadini più fragili, ha accolto la proposta del Comitato illuminando di colore viola la Fontana Senatoria di Piazza Unione Europea, al fine di accendere i riflettori sul riconoscimento della malattia e sensibilizzare la cittadinanza a prendere consapevolezza riguardo questa sindrome cronica ed invalidante che colpisce dal 2 al 5 % della popolazione italiana. Anche se la causa non è stata ancora chiarita, recenti studi dimostrano che si tratta di una sindrome dolorosa cronica caratterizzata da una disfunzione dei circuiti neurologici preposti all’elaborazione degli impulsi provenienti da zone periferiche del cervello che regolano il dolore. Nonostante le inevitabili ricadute della malattia che si ripercuotono spesso nelle relazioni familiari e sociali, come nell’ambito lavorativo, a tutt’oggi i malati non hanno diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale non essendo inserita la fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza (LEA).