Villa San Giovanni: l’ex Ministro Provenzano ospite al webinar “Socialisti e Liberali per i tempi nuovi”

2 Maggio 2021 10:09

Il webinar è stato organizzato dal Circolo del Partito Democratico di Villa San Giovanni

Il Circolo del Partito Democratico di Villa San Giovanni ha promosso un webinar sul tema: “Socialisti e Liberali per i tempi nuovi”. Di seguito il comunicato stampa: “L’attività seminariale trae spunto dal saggio “Perché la Democrazia è in crisi?” scritto nel 2019 da Giuseppe Provenzano – già Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ed oggi Vicesegretario del Partito Democratico – e da Emanuele Felice – Professore Ordinario di Politica Economica all’Università di Chieti/Pescara – pubblicato su Il Mulino.

Partecipano alla realizzazione dell’iniziativa:

L’associazione Anassilaos di Reggio Calabria (https://www.anassilaos.it/), una delle più importanti realtà culturali dello Stretto che gode dell’alto patronato del Presidente della Repubblica, presieduta da Stefano Iorfrida;

La casa editrice Città del Sole (https://www.cdse.it/) che rappresenta un’orgogliosa e testarda intrapresa editoriale reggina e che propone i suoi importanti titoli nei saloni del libro di tutta Italia, diretta da Antonella Cuzzocrea e da Franco Arcidiaco.

Interverranno:

Enzo Musolino, portavoce del circolo PD di Villa – NELLA FUNZIONE DI MODERATORE;

Melania Salazar, Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale – UNIVERSITA’ MEDITERRANEA DI REGGIO C. – RELATRICE SUL TEMA:

SOCIALISTI E LIBERALI. LA FORZA COSTITUENTE E L’ASSETTO COSTITUZIONALE;

Giusy Caminiti, dottore di ricerca in Diritto Romano – UNIVERSITA’ DI NAPOLI – Avvocato, Giornalista della Gazzetta del Sud – RELATRICE SUL TEMA:

SOCIALISTI E LIBERALI NELL’OPINIONE PUBBLICA;

CONCLUDERANNO I LAVORI:

GIUSEPPE PROVENZANO E EMANUELE FELICE”.