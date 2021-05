Europ Assistance, continua il progetto dedicato alla mobilità elettrica: una nuova stazione di ricarica a Lamezia Terme

25 Maggio 2021 12:32

Europ Assistance: dopo le installazioni delle stazioni nel nord Italia, alle porte di Torino e a Reggio Emilia, oggi è il momento della provincia di Catanzaro

A Lamezia Terme la quinta stazione di ricarica di Europ Assistance, dopo quelle di Venaria Reale, Assago, Torino, e Reggio Emilia. La stazione di ricarica è ubicata presso il Centro di Soccorso Stradale Buccafuri che offre assistenza completa tutto l’anno, 24 ore su 24, sull’area di Lamezia Terme e in provincia di Catanzaro. Il Centro Buccafuri è operativo dal 1986 e garantisce interventi tempestivi mettendo a disposizione personale esperto e attrezzature professionali per effettuare diagnosi e riparazione di qualsiasi tipo di vettura. Il Centro Buccafuri si occupa anche di interventi con autogru, soccorso stradale per mezzi pesanti e offre il servizio di depannage dove richiesto. Completano i servizi storici di soccorso stradale con disponibilità di auto sostitutive e il business Rent, a servizio di un area a vocazione turistica e aeroportuale, che rende disponibili a noleggio anche auto full electric. La colonnina di ricarica, a disposizione dei clienti Europ Assistance e di tutta l’utenza che accederà al centro, è di tipologia Quick da 22 KW di potenza Attraverso l’attivazione della colonnina a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Europ Assistance si afferma ulteriormente come player di riferimento nell’assistenza per la nuova mobilità. Un motivo questo di grande orgoglio per la Compagnia che da diverso tempo si impegna a promuovere la cultura della sostenibilità, sostenendo con grande impegno il mondo della mobilità elettrica e tutti quei clienti che scelgono soluzioni alternative che rispettano l’ambiente.