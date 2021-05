Tra la Reggina e Baroni si inserisce il Lecce: Corini esonerato, il tecnico fiorentino “è in pole” per la successione

22 Maggio 2021 12:54

La Reggina aspetta risposta dal tecnico Marco Baroni: ma nel frattempo emergono rumors su un possibile inserimento del Lecce

Il nodo principale da sciogliere in casa Reggina è legato a Marco Baroni. Il contratto dell’allenatore scade il 30 giugno: il club amaranto vorrebbe proseguire e ha fatto il primo passo, come anticipato anche ieri in conferenza dal presidente Gallo, ma lui non ha ancora deciso e si sta prendendo il giusto tempo. Nel frattempo, tra gli amaranto e il tecnico fiorentino si sarebbe inserito il Lecce. La società salentina ha infatti esonerato Eugenio Corini, con la risoluzione unilaterale del contratto. Tra i nomi del possibile successore, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, in pole c’è proprio Baroni: “Tra i candidati per la successione c’è in pole position Marco Baroni, difensore giallorosso ai tempi di Mazzone”, si legge. A questo punto sono da attendersi sviluppi in un senso o nell’altro: possibili smentite, conferme, fine rapporto o prosecuzione.