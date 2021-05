Reggina, buone notizie sul fronte Covid: negativi i tamponi di oggi. E c’è il primo guarito…

3 Maggio 2021 21:49

L’esito del ciclo di tamponi in casa Reggina prima della gara del 36ª turno di Serie B contro l’Ascoli

“La Reggina comunica che il ciclo di tamponi molecolari a cui si è sottoposto stamane l’intero gruppo, ha dato esito negativo per tutti i tesserati. Si comunica inoltre, che uno dei due componenti appartenenti al “gruppo staff” risultato positivo due settimane fa, si è negativizzato”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa pubblicato dalla società amaranto. Il ciclo di tamponi è stato attenzionato in questi giorni a causa della positività al Covid-19 di alcuni tesserati, fra cui l’esterno croato Mario Situm, che sarà assente anche contro l’Ascoli.