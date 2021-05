Elezioni Regionali, Magorno: “In campo per la Calabria con la bussola della legalità”

29 Maggio 2021 11:20

Elezioni Regionali, le parole del Senatore IV Ernesto Magorno

“C’è una Calabria bella fatta di tanta gente onesta e operosa con numerosi sindaci e amministratori che ogni giorno sono in campo, a mani nude, per dare risposte alle esigenze della gente. La Calabria è una regione ricca di eccellenze, di patrimoni da valorizzare. È per questo che scendo in campo come candidato Presidente con Italia Viva. Serve un Sindaco della Calabria che agisca per donare un futuro diverso alla nostra regione, un futuro che abbia come bussola la legalità”.

Così il Senatore IV, Ernesto Magorno intervenuto all’incontro di Vibo Valentia con Ettore Rosato che lanciato la candidatura del Sindaco di Diamante a Presidente della Regione.