Elezioni Regionali Calabria, Italia in Comune: “Sì alle primarie nel Centro/Sinistra”

23 Maggio 2021 14:08

Elezioni Regionali Calabria, Italia in Comune: “l’apertura di Nicola Irto ad un confronto con le forze di centrosinistra e la proposizione delle primarie è un bel passo in avanti”

“L’apertura di Nicola Irto ad un confronto con le forze di centrosinistra e la proposizione delle primarie è un bel passo in avanti nei confronti di una coalizione che deve essere il più ampia possibile“. E’ quanto scrivono in una nota per Italia in Comune Calabria, il Coordinatore Regionale, Serafino Tangari ed il Presidente, Pietro Francesco Spadafora “Questa scelta può oggettivamente contribuire ad un allargamento dell’alleanza elettorale. Possono essere le primarie il luogo di incrocio tra le forze riformiste progressiste e il Movimento 5 Stelle, con i cittadini che saranno i veri protagonisti dell’intesa. Il gioco democratico ci impone di utilizzare questo fruttuoso strumento: una sana “concorrenza” è confronto, scambio di idee, unione. Ci auspichiamo, quindi, che dalle primarie esca fuori non solo il nome del candidato Governatore ma una coalizione coesa, capace di affrontare i problemi della nostra terra ed in grado di tracciare la strada della crescita”, conclude la nota.