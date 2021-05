Elezioni Regionali Calabria, de Magistris: “Primarie col Pd? Non sono interessato”

12 Maggio 2021 16:11

Elezioni Regionali Calabria, de Magistris: “nessuno me lo ha chiesto, del resto non ci sarebbe motivo di farlo, visto che non faccio parte del Pd e comunque la nostra proposta è alternativa”

“Nessuno me lo ha chiesto, del resto non ci sarebbe motivo di farlo, visto che non faccio parte del PD e comunque la nostra proposta è alternativa“. E’ quanto afferma detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria, interpellato in merito alle notizie pubblicate dalla stampa locale secondo le quali il Partito Democratico lo avrebbe invitato a elezioni primarie in vista delle Regionali. “Noi – sottolinea – siamo già in campagna elettorale, procediamo come un treno, vogliamo rompere un sistema e ci proponiamo di fare un’azione di governo forte. Non ci interessa partecipare a primarie, mi sembra un’idea vecchia e del resto non mi e’ pervenuta alcuna proposta in tal senso. E se anche ci fosse, sarebbe destinata a fallire”. L’ex pm ha presentato, nel corso della sua campagna, diverse candidature di esponenti politici e della società civile nelle sue liste. Fra questi l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, con il suo movimento “Calabria resistente e solidale”, e familiari di vittime della ‘ndrangheta.