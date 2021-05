28 Maggio 2021 10:33

Elezioni, Nesci: “bene accordo Pd-M5S a Napoli, auspico lo stesso entusiasmo in Calabria. Il Sud ha bisogno di una politica all’altezza delle sfide”

“Bene intesa creata per Napoli. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto. Insieme sosterremo l’impegno di Gaetano Manfredi. Auspico lo stesso entusiasmo in Calabria. Il Sud ha bisogno di una politica all’altezza delle sfide. Abbiamo il dovere di costruire larga coalizione”. E’ quanto ha affermato la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.