E’ morto Franco Battiato, il cantautore aveva 76 anni

18 Maggio 2021 09:34

(Adnkronos) – E’ morto Franco Battiato. Il cantautore siciliano aveva 76 anni e da tempo, per una malattia, si era ritirato dalla scena pubblica nella sua casa di Milo dove si è spento. Ne dà notizia la famiglia spiegando che “le esequie si terranno in forma strettamente privata. La famiglia ringrazia tutti per le innumerevoli testimonianze di affetto ricevute”.

“Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d’autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini.

“Ci ha lasciati uno dei più grandi artisti italiani, che nella sua lunga carriera ha saputo sperimentare e plasmare la musica come nessun altro. Sei stato d’esempio e ispirazione per tanti. Mi stringo ai familiari. Ciao Maestro”, scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“‘Io avrò cura di te’. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato”, scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, a proposito della scomparsa di Franco Battiato.

“Non ci sono parole per ricordare chi, con parole e musica, ha emozionato e commosso intere generazioni. Addio Maestro Battiato”, si legge nel post di Matteo Renzi.

“E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire”, scrive su Twitter Giuseppe Conte.

“L’Italia si inchina alla vita, all’opera di Franco Battiato. A Dio Maestro”, è il ricordo su Facebook di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.