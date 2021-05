Addio Filippo Ricciardi, storico medico sociale del Messina Calcio: indimenticabili le sue corse sul terreno di gioco

17 Maggio 2021 12:05

L’uomo si è spento all’età di 88 anni: i tifosi del Messina, sconvolti per la notizia, lo hanno ricordato con messaggi sui social

Un altro pezzo di storia del Messina che se ne va. Si è spento all’età di 88 anni Filippo Ricciardi, bandiera del club giallorosso prima da calciatore, negli anni ’50, e poi ancora di più da medico sociale, a partire dalla fine degli anni ’60 fino agli anni duemila. Ricciardi, insieme a Ciccio Currò, scomparso nel 2012, era un simbolo per la squadra ed apprezzato da tutti i tifosi. E lui, che era il primo tifoso, ha seguito in prima persona le vicende della sua squadra del cuore finché l’età glielo ha permesso. Tante corse sul terreno di gioco dello stadio Celeste: “ha fatto più chilometri lui di ogni calciatore”, scrivono i tifosi sui social, che lo ricordano per la sua tempestività e professionalità.