Locri, dottoressa incassa 4 mila euro in cambio di certificato medico: arrestata

25 Maggio 2021 12:49

Una dottoressa dell’ospedale di Locri è stata arrestata per aver incassato 4 mila euro in cambio di un certificato medico

Una consulente del Tribunale Civile di Locri è stata arrestata in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza lunedì sera. La donna, che prestava al Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri, aveva appena incassato una cifra pari a 4 mila euro da una persona alla quale ne aveva chiesti altri 2 mila nei prossimi giorni per il rilascio di un certificato medico compiacente, da depositare in un procedimento civile nei confronti dell’Inail in atto davanti al giudice di Locri.

Della vicenda se ne sta occupando la procura della Repubblica di Locri, diretta dal dottore Luigi D’Alessio, che ha coordinato le indagini delle Fiamme Gialle. Al momento l’ipotesi di reato è quella di concussione, ma non si esclude che la procura possa procedere con altre contestazioni. Nelle prossime ore è attesa l’udienza di convalida da parte del Gip di Locri nei confronti della dottoressa, che è originaria di un paese della Locride.