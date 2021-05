Tragedia a Messina, donna trovata morta in casa: disposta l’autopsia

4 Maggio 2021 22:21

Messina, sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia per fare luce sulle cause della morte

Verrà effettuata l’autopsia sul corpo della donna di 59 anni trovata morta all’interno della sua abitazione a Messina. La donna lavorava come collaboratrice scolastica in una scuola cittadina. Da un primo esame esterno, sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza ma sarà solo l’autopsia a fare luce sulle cause della morte. Sabato mattina il compagno della donna aveva avvisato la polizia dopo aver trovato la donna priva di vita riversa nel letto nella loro abitazione al villaggio Cep. Il medico legale che ha eseguito un primo esame esterno non e’ riuscito a stabilire con certezza le cause del decesso e nel frattempo il magistrato di turno ha disposto l’autopsia, che sara’ eseguita nei prossimi giorni alla camera mortuaria del Policlinico. La polizia sta indagando sulla vicenda e al momento non si esclude nessuna ipotesi.