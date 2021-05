Sicilia, positiva al Coronavirus ma andava dal medico e in hotel: denunciata 42enne a Siracusa

3 Maggio 2021 14:25

Ogni volta la donna ha fornito false dichiarazioni nell’autocertificazione prevista dichiarando generalità non vere

Ha violato la quarantena obbligatoria, impostale dalle autorità sanitarie in quanto positiva al Coronavirus, per sbrigare le proprie occupazioni ordinarie ma è stata sorpresa e denunciata dai Carabinieri. L’episodio è avvenuto a Siracusa e, secondo quanto riporta l’agenzia DIRE, dove i militari hanno denunciato una donna di 42 anni che si era recata dalla madre e che si era sottoposta anche a una visita medica prendendo una stanza anche in una casa vacanze. Ogni volta la donna ha fornito false dichiarazioni nell’autocertificazione prevista dichiarando generalità non vere e sperando di eludere i controlli sapendo di figurare nell’elenco dei positivi.

I carabinieri, tuttavia, verificando le varie autocertificazioni prodotte, hanno rilevato alcune incongruenze tra le date di nascita che la donna aveva inserito in diverse dichiarazioni, scoprendo quindi che era affetta da coronavirus. Dopo la denuncia alla procura di Siracusa per i reati di false attestazioni o dichiarazioni rese e per la diffusione di una malattia infettiva, sono state rintracciate e poste in quarantena tutte le persone entrate in contatto, loro malgrado, con la donna, tra cui familiari, personale medico e personale della struttura alberghiera dove alloggiava. Questi nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone.