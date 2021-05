Messina: domani visita del Ministro Carfagna nella città dello Stretto

24 Maggio 2021 09:20

Domani il Ministro Carfagna in visita istituzionale a Messina. A Palazzo Zanca sarà ricevuta dal Sindaco De Luca, a seguire conferenza stampa nel Salone del Bandiere

Domani, martedì 25, l’onorevole Mara Carfagna, Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, sarà a Messina. La prima tappa della visita istituzionale nella Città dello Stretto è alle ore 9.30, presso la sede di rappresentanza della Prefettura per una riunione tecnico- operativa con il Prefetto Cosima Di Stani e il Sindaco Cateno De Luca. Il Ministro si sposterà poi a Palazzo Zanca, dove, dopo una breve cerimonia di accoglienza da parte del Sindaco e della Giunta Municipale, alle 10.15, nel Salone delle Bandiere il Ministro Carfagna, il Sindaco De Luca e il Prefetto Di Stani, terranno una conferenza stampa. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà trattata l’approvazione dell’emendamento governativo firmato dalla stessa Ministra, con il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro e la nomina del Prefetto di Messina, quale Commissario straordinario per la demolizione delle “baraccopoli”, il risanamento dell’area e il ricollocamento di circa 2.300 famiglie che al momento le abitano. A seguire, il Ministro Carfagna dal Palazzo Municipale accompagnata dal Prefetto e dal Sindaco, si recherà a Fondo Fucile per effettuare un sopralluogo al fine di verificare le condizioni di disagio abitativo e sociale dei nuclei familiari che vivono in una delle “baraccopoli” più vaste della Città.