Dl sostegni: forze maggioranza, ‘ristori a 2 binari da sempre unica opzione’**

11 Maggio 2021 15:19

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Aria tesa tra le forze di maggioranza al termine della riunione a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis. Nel mirino la Lega, che, a vertice in corso, aveva fatto trapelare l’accordo sui ristori in due tempi -in automatico ‘parametrati’ secondo le perdite di fatturato, come nelle precedenti edizioni, e, ad integrazione a fine anno, con saldo sulla base delle perdite effettive di bilancio tenendo conto anche dei costi fissi sostenuti dalle imprese- attestandosi il merito della linea. “I ristori a due binari – sostengono stizzite fonte di maggioranza al termine della riunione – sono sempre stati sul tavolo come unica opzione. Sbagliato intestarsi meccanismi costruiti da altri”. Una precisazione che arriva assieme a un’altra, ovvero la cabina di regia sul tagliando alle misure anti-Covid chieste da tutte le forze di maggioranza e non solo dal centrodestra.