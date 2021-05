Dl Semplificazioni: p.Chigi, confronto con sindacati costante, in Pnrr tavolo permanente

27 Maggio 2021 19:38

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Nel corso dell’incontro con i sindacati, il Presidente Mario Draghi ha illustrato alcuni aspetti dei primi due provvedimenti legati al Pnrr: la governance e le semplificazioni. Si apprende da fonti di palazzo Chigi.

L’accordo con la Commissione Europea è di approvare in Cdm questi due decreti entro la fine di maggio. Questo è fondamentale per poter accedere al più presto alla prima tranche dei fondi.

Il confronto con i sindacati resta costante. Anche dopo la giornata di oggi, ci sarà modo di confrontarsi sui vari provvedimenti che compongono il Pnrr. La governance, si spiega, prevede infatti la costituzione di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per il partenariato economico-sociale. I sindacati possono essere coinvolti nella Cabina di Regia presente a Palazzo Chigi.