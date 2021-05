Dl semplificazioni: bozza, risorse per piattaforme green pass Covid

27 Maggio 2021 17:18

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – Oltre ottocentomila euro – 866.200 per l’esattezza- per realizzare la “piattaforma tecnologica” chiamata a gestire il green pass -il certificato verde per tornare a viaggiare in tempi di Covid- e che verrà “alimentata dal Sistema Tessera Sanitaria”. E’ quanto prevede la bozza sul dl semplificazioni e governance del Pnrr all’esame domani del Consiglio dei ministri, che affida la realizzazione della piattaforma a Sogei, società del Mef, che gestirà la piattaforma per conto del ministero della Salute, “titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma” per il green pass.