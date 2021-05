Coronavirus, Gelmini svela: “a breve al sicuro over 7o e 80. Vaccino ai minorenni? Abbatteremmo il virus”

6 Maggio 2021 18:19

Vaccino ai minorenni, Mariastella Gelmini esprime parere positivo. Intanto, in poche settimane al sicuro anche categorie over 70 e 80

“Campagna vaccinale prosegue senza soste. Oggi un italiano su 4 ha ricevuto almeno una dose, ciò mi fa dire che nel giro di pochi settimane la situazione avrà un miglioramento da tutti i punti di vista. In questo momento non c’è neanche un problema di forniture dei vaccini. In poche settimane avremo messo in sicurezza i fragili, gli over 80 e gran parte degli over 70, quindi passeremo alla campagna di vaccinazione di massa“. Lo ha detto la ministra degli Affari regionali, Mariastella Gelmini ai microfoni di Radio1, come riportato dall’agenzia ‘Dire’. “Vaccino ai minorenni? La scelta il governo la farà in base ai dati scientifici ma mettere in sicurezza pure quella categoria sarebbe un modo per abbattere il virus“, ha concluso.